Україна поверне на рідну землю всіх видатних українців, які поховані за кордоном – Зеленський

За словами Зеленського країна поверне, також, історичні та культурні цінності, що знаходяться за кордоном / Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час святкувань з нагоди зо-ї річниці незалежності України заявив, що Україна починає повернення на рідну землю всіх видатних українців, які боролись за Україну та її незалежність.

Про це він сказав він під час військового параду.

"Ми починаємо процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролись для України, але поховані не в Україні. Це гетьмани Запорізької Русі, діячі УНР, учасники визвольних змагань, діячі культури, науки і багато інших", – сказав президент.

Він наголосив, що Україна повертатиме не лише своїх видатних діячів, а і історичні та культурні цінності, що перебувають за кордоном.

"Ми більше ніколи і нікому не подаруємо жодний камінчик нашої історії, не дамо окупувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, наших науковців, наших спортсменів, наших героїв, які перемагали нацизм", – заявив президент.

Зеленський наголосив на важливості побувати таку країну, яка вірить у себе та не боїться слова "вперше".

Як у Києві святкуватимуть День Незалежності?

Президент Володимир Зеленський розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в місті візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

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