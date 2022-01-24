На українців знову чекають сніг та мороз: де бушуватиме негода

Опади в деяких областях будуть йти вночі та вдень / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 25 січня, буде холодна. Також синоптики прогнозують сніг, проте чекати на нього варто не в усіх регіонах. У північній, центральній та південній частині країни буде сонячно та сухо.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Завтра на заході від -5 до -1 градуса, а також сніг, який йтиме вночі та вдень. На сході стовпчики термометра покажуть від -6 до -2 градусів. Синоптики також попереджають про опади.

У північних регіонах – від -7 до -5 градусів та сонячна погода. На півдні України термометри покажуть від -4 до -1 градуса, буде сухо та сонячно.

Реклама

Погода в Україні на 25 січня. Скрін: Укргідрометцентр

Якою буде зима в Україні

Січень прогнозували контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга його половина – морозяна та сніжна.

Лютий очікується холодний, сніжний, з сильними морозами у другій половині. У середині місяця очікуються сильны завырюхи, а наприкінці – тріскучі морози та сніг.

Реклама

Раніше ми писали: