На українців чекає "холодний" тиждень: прогноз погоди до вихідних

Пекельна спека, нарешті, відступає і стане більше дощів, ось тільки з прохолодою пощастить не всім – в деяких областях буде більше 30 градусів

Дощів стане більше, а температура нижчою / Фото: Сьогодні

Найближчими днями в Україні похолодає: очікується в районі 25 градусів, але спека відступить не з усієї території країни – на сході і півдні ще припікатиме. Весь тиждень по регіонами кочуватимуть дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вівторок, 3 серпня, на заході 23-25 градусів, у центрі (в тому числі і в Києві) і на півночі 25-28, а на півдні і сході 29-31, в Луганській області до +35. Дощі на сході і південному сході, а також зачеплять Дніпропетровську, Кіровоградську та Полтавську області.

Середа, 4 серпня, на заході знову свіжо, 22-24 градуси, а на сході і півдні спека до +31. В інших регіонах 25-27. Дощі з грозами заллють захід, центр країни, Одеську і Миколаївську області. У Києві дощ та 25-27 тепла.

Четвер, 5 серпня, дощі майже всюди, крім сходу та півдня (зачепить лише Одеську область). Температура повітря залишиться такою ж, як і в середу.

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У п'ятницю, 6 серпня, на заході ще більше впаде температура, до 20-22 градусів. У центральних областях 24-26 градусів, на півночі 26-29, а ось на сході і півдні до +34. Дощі на заході, півночі, півдні і в центрі (та у Києві).

Субота, 7 серпня, дощі очікуються в усіх областях. Температура на заході, півночі та в центрі 23-28 градусів, на сході і півдні до +33.

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