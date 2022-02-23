Українці терміново мають залишити Росію – звернення МЗС

Російська агресія продовжує зростати. Фото: колаж "Сьогодні"

У МЗС України закликали українських громадян негайно залишити територію Російської Федерації та не їхати до цієї країни.

Про це йдеться у заяві відомства.

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"У зв'язку з посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до суттєвого обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває у цій країні, – негайно покинути її територію" , – заявили у МЗС.

У відомстві наголосили, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян у Російській Федерації.

Крім того, МЗС повідомили контактні дані зарубіжних дипломатичних установ України на території Російської Федерації:

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Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).

Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: gc_rus@mfa.gov.ua).

Генеральне консульство України у Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: gc_rur@mfa.gov.ua).

Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: gc_rue@mfa.gov.ua).

Консульство України у Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: gc_nov@mfa.gov.ua).

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