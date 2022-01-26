Українці вже добу не можуть вилетіти зі Стамбула: що кажуть у МЗС

Аеропорт Стамбула паралізував сильний снігопад / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як Туреччину накрив сильний снігопад, рейси з аеропорту Стамбула скасували. В результаті там застрягли українці. Нині їх поселили у готелі.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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"Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням. Взаємодіємо із турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути наших громадян додому", – написав він.

Туреччину накрив снігопад

Синоптики пояснюють, що інтенсивні снігопади були викликані так званою нестійкою лінією – холодне повітря з півночі, насичуючись вологою над поверхнею Чорного моря, надійшло на охолоджене узбережжя Туреччини, де ще додатково впливає гористий рельєф північної частини цієї країни.

"Такі умови сприятливі для розвитку потужних конвективних хмар, які дають сильні опади на кшталт снігових зарядів" , – розповіли в Укргідрометцентрі.

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Внаслідок негоди в аеропорту Стамбула (і одночасно найбільшому аеропорту Туреччини) було скасовано або затримано десятки авіарейсів. Вулиці Стамбула просто занесло снігом, а автомагістралі перетворилися на стоянки, рух у місті було практично паралізований.

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