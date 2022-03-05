Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Українці змусили російських війскових тікати з центру Херсона

Марія Николаєнко
5 березня, 12:37
Ворожий БТР проїхався по вулиці з українським прапором

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти залишили центр Херсону. БТР під українським прапором вирушив центральним проспектом, повідомляє "Суспільне: Херсон". Як повідомили учасники мітингу, херсонський поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста.

Ситуація 5 березня