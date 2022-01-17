Українка попри онкологію здобула другу вищу освіту в 60 років та допомагає іншим хворим (відео)

Героїня нашого матеріалу — здобула другу освіту, виграла міжнародний етап Кубка світу зі скандинавської ходьби. І діагноз "рак", з яким живе українка, не завадив. Через пандемію, онкологи прогнозують приріст онкозахворювань на 20%.

Палиці для скандинавської ходьби у руках Етері Жданової наче набувають магії. Надають такого прискорення, що знімальній групі "Сьогодні" важко піймати жінку у кадрі. Українка — переможниця етапу Кубку світу з нордичного виду спорту. Наразі готується до нових змагань.

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"Я ще в кінці тренування поринаю, якщо озеро не замерзло. Чому це потрібно? Тому що я беру участь у змаганнях, і коли була в Люксембурзі, там італійка 80-річна, я її не могла наздогнати. І для мене це тепер приклад. У мої 67 тепер у мене мета така: досягти такого ж рівня", — каже Етері Жданова.

Етері вже понад 10 років живе із діагнозом "рак щитоподібної залози". Хвороба зачепила цілих три покоління родини Жданових..

"Мама моя, вона дуже сильна жінка, і вона спокійно сприйняла діагноз, дуже відповідально поставилася до лікування. Мама померла в 82 роки. Пам'ятаючи досвід мами, я почала шукати шлях через тіло. Ось знаєте є приказка для дівчаток: "У будь-якій незрозумілій ситуації фарбуй губи червоною помадою". У мене була: "У будь-якій незрозумілій ситуації — присідай, присідай і відтискайся", — розповідає жінка.

Упевнена, саме спорт допоміг відновитися після хімієтерапії. Ба більше — попередити рецидив. До справи підійшла професійно: вчилася у кращих тренерів. Наприклад, пілатесу в інструктора, який тренував співачку Мадонну та акторку Ніколь Кідман. Скандинавською ходьбою захопилася, коли у молодшої доньки виявили рак молочної залози.

"Напевно, це найважча роль, з усіх трьох, бути мамою онкопацієнтки. Я хотіла, щоб вона теж відновлювалася після такого агресивного лікування на основі мого досвіду. Але тут я зрозуміла, що мені не вистачає знань. Я в 60 років

вступила до університету і закінчила його за спеціальністю "Фізична реабілітація", — каже Етері.

Так, колишній програміст та спеціаліст в області HR поринула із головою у відновлювальну медицину. Всі дипломні роботи Етері присвятила нордичному спорту. Наразі реабілітує не тільки доньку, а й сотні жінок із діагнозом онко.

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"Ось найголовніше — аеробне навантаження. Є чіткі рекомендації, і на 37% рак молочної залози, наприклад, на 37% зменшується ймовірність рецидиву. Клінічні дослідження підтверджують це, що фізична активність дуже важлива", — зазначила жінка.

Свою історію боротьби із недугою Етері розповіла у рамках фотопроєкту #РАКНЕВИРОК, створеного Фондом Ріната Ахметова спільно із журналом Vogue та "ЦУМ Київ". Надихаючі історії героїнь — важливий елемент психологічної підтримки для онкохворих та їх родин.

"Чому важливо взагалі в принципі показувати, тому що коли до тебе приходить щось велике, сіре, і незрозуміле, у всьому цьому повинна бути якась шляхова зірка. І ось такі люди, як Етері, це якраз і є шляхові зірки", — зазначив фотограф Григорій Веприк.

Фотопроєкт продовжує програму національного масштабу Фонду Ріната Ахметова "Рак виліковний".

"Коли ми бачимо біль людини, ми не проходимо повз. Благодійністю я займаюся не перший рік і навіть не перше десятиліття. Благодійність – системна боротьба із системними проблемами", — наголосив засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

З 2008 року це найбільша приватна благодійна ініціатива з надання допомоги дорослим онкохворим.

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"За час цієї програми понад мільйон людей пройшли обстеження, і зараз, на сьогодні кожен четвертий українець має доступ до обладнання Фонду Ріната Ахметова, яке працює в діагностичних кабінетах в державних клініках по всій країні", — розповідає член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

"Робота з фондом Ахметова — це показники дієвості та показники того шляху, по якому повинен йти будь-який меценат, бізнесмен в нашій країні", — зазначив в.о. директора Національного Інституту раку Андрій Шипко.

Саме рання діагностика, кажуть у Національному інституті раку, запорука того, що перемога у боротьбі із раком буде за пацієнтом. Сюди щороку звертаються близько 200 тисяч українців. І отримують сучасну медичну допомогу.

"Боляче дивитися, коли люди приходять до нас з 3, 4 стадіями. Коли процес ураження вже поширився на всі системи та органи організму. Розумієте, набагато гірше і складніше боротися. Але ми все одно боремося і в більшості випадках ми перемагаємо", — розповів в.о. директора Національного Інституту раку Андрій Шипко.

Пандемія, кажуть онкологи, не привід відмовлятися від візитів до лікаря та профогляду. Особливо жінкам, в яких, на жаль, все частіше діагностують рак молочної залози. А якщо вже маєте у медкартці діагноз онко, в жодному разі — не здавайтеся! Бо досвід героїнь проєкту #РАКНЕВИРОК доводить — можливо все!

"Ніхто не вірив, а я в 60 років вступила до університету і закінчила його. Більше того, мені зараз 67 і я знову вчуся, я виграла грант, всього було 2 місця з 800 осіб. Знаходьте якусь справу. Не знайдете справу, допомагайте тим, кому

ще гірше", — наголосила учасниця проєкту #РАКНЕВИРОК Етері Жданова.

Етапи ранньої діагностики раку

ВООЗ повідомляє, що від 30% до 50% випадків раку можна запобігти, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження. На початкових стадіях захворювання значно краще піддаються лікуванню.

Існує 3 етапи ранньої діагностики:

Крок 1: усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога;

усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога; Крок 2: клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання

клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання Крок 3: доступ до ефективного лікування, що включає знеболення.

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