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В Україні запровадили День людей з історією раку – коли відзначатимуть

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 17:08
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День запровадили, щоб привернути увагу держави та суспільства до проблем людей, які живуть із онкологічним захворюванням
День людей з історією раку відзначається у всьому світі
День людей з історією раку відзначається у всьому світі / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку в першу неділю червня в Україні відзначатимуть День людей з історією раку.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського було затверджено на засіданні уряду 15 грудня 2021 року.

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Ціль цього дня

У цей день люди згадують тих, хто пережив онкологічну хворобу та підвищують обізнаність про проблеми, з якими стикаються люди з таким діагнозом. Метою також є зробити всіх людей, які борються з онкологічними хворобами, видимими для суспільства та держави.

День людей з історією раку відзначається у всьому світі в першу неділю червня. Його відзначають не лише онкопацієнти, а й члени їхніх сімей, друзі та лікарі.

У пояснювальній записці до указу йдеться, що таке рішення прийнято з метою "вшанування самовідданої боротьби людей, хворих на рак, їхньої сили волі та героїчного прагнення до життя".

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Випадки онкозахворювань в Україні

Щорічно в Україні діагностується близько 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань. Понад мільйон людей живуть з історією раку – ті, хто пережив рак, ті, хто вперше захворів, ті, хто проходить лікування.

Чому День людей з історією раку потрібен Україні?

Незалежно від того, люди з історією раку вже закінчили лікування, або досі лікуються, всі стикаються з багатьма проблемами:

  • з ігноруванням своїх потреб;
  • зі стигматизацією хвороби;
  • з нестачею інформації про успішні історії лікування;
  • суспільство мало відверто говорить про хворобу;
  • існує багато міфів та стереотипів щодо хвороби.

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