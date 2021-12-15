В Україні запровадили День людей з історією раку – коли відзначатимуть

Щороку в першу неділю червня в Україні відзначатимуть День людей з історією раку.
Відповідний указ президента України Володимира Зеленського було затверджено на засіданні уряду 15 грудня 2021 року.
Ціль цього дня
У цей день люди згадують тих, хто пережив онкологічну хворобу та підвищують обізнаність про проблеми, з якими стикаються люди з таким діагнозом. Метою також є зробити всіх людей, які борються з онкологічними хворобами, видимими для суспільства та держави.
Далі по темі
День людей з історією раку відзначається у всьому світі в першу неділю червня. Його відзначають не лише онкопацієнти, а й члени їхніх сімей, друзі та лікарі.
У пояснювальній записці до указу йдеться, що таке рішення прийнято з метою "вшанування самовідданої боротьби людей, хворих на рак, їхньої сили волі та героїчного прагнення до життя".
Випадки онкозахворювань в Україні
Щорічно в Україні діагностується близько 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань. Понад мільйон людей живуть з історією раку – ті, хто пережив рак, ті, хто вперше захворів, ті, хто проходить лікування.
Чому День людей з історією раку потрібен Україні?
Незалежно від того, люди з історією раку вже закінчили лікування, або досі лікуються, всі стикаються з багатьма проблемами:
- з ігноруванням своїх потреб;
- зі стигматизацією хвороби;
- з нестачею інформації про успішні історії лікування;
- суспільство мало відверто говорить про хворобу;
- існує багато міфів та стереотипів щодо хвороби.
Раніше ми писали:
- Лікар виявив у вас рак. Що робити далі.
- Рак не вирок. Дівчина з Харкова поборола тяжку хворобу і чекає на малюка (відео).