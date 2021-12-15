В Україні запровадили День людей з історією раку – коли відзначатимуть

День запровадили, щоб привернути увагу держави та суспільства до проблем людей, які живуть із онкологічним захворюванням

День людей з історією раку відзначається у всьому світі / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку в першу неділю червня в Україні відзначатимуть День людей з історією раку.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського було затверджено на засіданні уряду 15 грудня 2021 року.

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Ціль цього дня

У цей день люди згадують тих, хто пережив онкологічну хворобу та підвищують обізнаність про проблеми, з якими стикаються люди з таким діагнозом. Метою також є зробити всіх людей, які борються з онкологічними хворобами, видимими для суспільства та держави.

День людей з історією раку відзначається у всьому світі в першу неділю червня. Його відзначають не лише онкопацієнти, а й члени їхніх сімей, друзі та лікарі.

У пояснювальній записці до указу йдеться, що таке рішення прийнято з метою "вшанування самовідданої боротьби людей, хворих на рак, їхньої сили волі та героїчного прагнення до життя".

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Випадки онкозахворювань в Україні

Щорічно в Україні діагностується близько 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань. Понад мільйон людей живуть з історією раку – ті, хто пережив рак, ті, хто вперше захворів, ті, хто проходить лікування.

Чому День людей з історією раку потрібен Україні?

Незалежно від того, люди з історією раку вже закінчили лікування, або досі лікуються, всі стикаються з багатьма проблемами:

з ігноруванням своїх потреб;

зі стигматизацією хвороби;

з нестачею інформації про успішні історії лікування;

суспільство мало відверто говорить про хворобу;

існує багато міфів та стереотипів щодо хвороби.

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