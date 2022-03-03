ЗСУ під Харковом розгромили військових "елітної" першої танкової армії Росії

Ілюстрація

Українські військові під Харковом розгромили військових першої танкової армії РФ – у країні-агресорі вона вважається елітною. Про це повідомив народний депутат радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Настоящее время".

"Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія – таманська дивізія, кантемирівська дивізія і так далі", – розповів Олексій Арестович.

За його словами, українські військові взяли в полон командирів танкового батальйону, заступника командира полку та інших старших офіцерів.

Реклама

Інформацію про цей успіх захиснків України повідомив і народний депутат Олексій Гончаренкоу своєму Telegram-каналі.

"Перша танкова армія – елітне угрупування ординців. Саме її підрозділи виступали на парадах та отримували найновішу техніку. Більше не будуть", – наголосив нардеп.

/ Фото: скріншот

1-ша гвардійська Червоного прапора танкова армія – армія у складі Сухопутних військ Росії, відновлена 13 листопада 2014 року. Пункт постійної дислокації управління армії – Московська область, місто Одінцово, мікрорайон Баківка. Війська ворожої армії дислокуються в Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській і Нижегородській областях. Командир – генерал-майор Олександр Чайко.

Реклама

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України опублікував дані про втрати російської армії з моменту вторгнення в Україну станом на ранок 3 березня. Втрати окупантів з 24.02 орієнтовно склали, зокрема: