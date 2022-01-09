Заспівали українською: молдовські прикордонники привітали колег з України з Різдвом

Військові із Молдови завітали на український пункт пропуску "Мамалига"/Колаж: "Сьогодні"

Прикордонники Молдови унікально привітали своїх українських колег із різдвяними святами. Оркестр прикордонної поліції Республіки Молдова прийшов на український пункт пропуску "Мамалига".

Про це повідомляє "Сьогодні"

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Між чергою із машин подорожувальників, молдовські прикордонники зіграли кілька святкових мелодій, зокрема українську колядку "Старий рік минає". Окрім цього, військові навіть заспівали українською мовою.

Як зустріли Різдво українські полярники?

Українські зимівники на антарктичній станції "Академік Вернадський", учасники 26-ї Української антарктичної експедиції, відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами.

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На Святвечір усі полярники зібралися за святковим столом.

"Кухар Артем Ігнатенко з помічниками приготував кутю та інші традиційні страви, щоб якнайбільше відтворити домашню атмосферу, за якою вже так скучили наші полярники", – розповіли в центрі.