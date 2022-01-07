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В Україні відзначають Різдво Христове: події та вітання

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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7 січня, 10:02
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Українці 6 та 7 січня святкують світле свято Різдва
Українців вітають із Різдвом
Українців вітають із Різдвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Православні українці 7 січня відзначають Різдво Христове – одне з найголовніших християнських свят. Сайт "Сьогодні" покаже, як святкують Різдво в Україні.

9:50: Державний та політичний діяч Володимир Гройсман побажав українцям теплого свята.

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"Різдвяні дні – особливий період. Час для зустрічей з найріднішими людьми. Час для світлих думок, заповітних мрій і надій на прийдешній рік. Час скуштувати традиційну кутю і знову почути знайомі мелодії колядок. Бажаю, щоб у всіх вас було таке Різдво – тепле, радісне і піднесене! Христос рождається! Славімо його!", – написав він у Telegram.

9:42: Божественна літургія у день Різдва Христового:

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9:40: Різдвяна служба у Києво-Печерській лаврі:

9:37: Різдвяна служба в Андріївській церкві:

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9:30: Сьогодні у Михайлівському соборі проходить різдвяна служба:

9:25: Громадський діяч та державний службовець, народний депутат IX скликання Ілля Ківа побажав миру у кожний будинок:

"Сердечно вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю всіх благ, нехай у вашому домі буде мир та любов! ", – написав він у Facebook .

9:19: Український політик та журналіст, колишній депутат Верховної Ради України VIII скликання від Радикальної партії Олег Ляшко, перший заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, колишній заступник командира батальйону "Азов" Ігор Мосійчук приєднався до привітань.

"Віра вічна, віра славна,
Наша віра православна!
Вітаємо з Христиною Ігорівною весь православний народ, всіх братів та сестер у Христі зі світлим святом Різдва Христового!
Бажаємо кожній українській родині, кожному українцю та кожній україночці здоров'я, сімейного щастя, миру, благополуччя та достатку!
Христос народився!
СЛАВІМО ЙОГО!
Веселих різдвяних свят, друзі", – написав він у Facebook.

Ігор Мосійчук привітав українців із Різдвом
Ігор Мосійчук привітав українців із Різдвом / Фото: Facebook

9:15: П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Різдвом.

"Вітаю всіх українців з величним родинним святом – Різдвом Христовим! Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Скільки клятий східний цар Ірод не біснувався, нічого у нього не вийшло. Добро обов'язково подолає зло. І ми, українці, неодмінно переможемо. У цей святковий день згадаймо тих, хто захищає нашу країну від ворога, хто рятує життя у лікарнях. І помолімося за них, попросивши у Бога здоров’я та сили. Божої милості всім нам, щастя, злагоди та миру. Радуйся земле, Христос народився! Славімо Його!", – написав він у Facebook.

9:13: Спасо-Преображенський собор запросив долучитися до різдвяного богослужіння:

9:14: Український ресторатор та телеведучий, народний депутат України IX скликання Микола Тищенко опублікував вітання зі святом.

"Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!", – написав Тищенко у Facebook.

Микола Тищенко привітав українців із Різдвом
Микола Тищенко привітав українців із Різдвом / Фото: Facebook

9:12: Кабінет Міністрів України опублікував вітання у Facebook.

"З Різдвом Христовим!

Бажаємо здоров’я, достатку та миру!

Нехай у ці світлі та радісні дні серця наповняться вірою та любов'ю.

Команда Уряду", – сказано у повідомленні.

6 січня: Український політичний та державний діяч, голова політради партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк написав у Telegram:

"Віфлеємська зірка засяяла над Україною. Ми сідаємо за наші святкові столи, зичимо своїй родині і цілій країні миру, добра й благополуччя".

6 січня: "Святий Різдвяний вечір – це найкращий момент для порозуміння та примирення. З усіма, кого образив ти сам, і з усіма, хто образив тебе. Нехай усе це залишиться в минулому, у наші сім'ї прийде благополуччя, у наші будинки – щастя, а в нашу країну – мир та процвітання" , – побажав президент України Володимир Зеленський.

Як святкують Різдво в Україні

Святкувати Різдво в Україні розпочинають 6 січня, з появою у небі першої зірки. Цього дня слід відвідати церковну службу, а до святкової вечері подають 12 пісних страв і всією сім'єю підносять молитву Богові.

У свято Різдва, 7 січня завершується сорокаденний Різдвяний пост.

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