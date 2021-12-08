Україну "атакує" негода: розповідаємо, як уберегти себе на дорогах

В Україні буде небезпечна погода. Фото: колаж "Сьогодні"

З сьогоднішнього дня на всій території України спостерігається ожеледиця на дорогах та налипання мокрого снігу. Водіям та пішоходам треба бути обережними.

Докладніше про те, як уберегти себе у негоду – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

В Україну насувається небезпека

На території всієї України спостерігається ожеледиця на дорогах, налипання мокрого снігу та рівень небезпеки – жовтий.

У "слизький" період слід бути дуже обережними як водіям, так і пішоходам.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів;

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед;

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги;

Обходьте металеві кришки люків;

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати;

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще, через підземні переходи;

Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

Реклама

Погода в Україні

У середу, 8 грудня, в Україні прогнозують холодну погоду. Подекуди очікуються опади.

Сніг прогнозують у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, а мокрий сніг із дощем йтиме у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Дощ очікується на території Черкаської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, а також у Криму. В решті регіонів буде хмарно. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до +1 градуса. На сході варто очікувати 6-9 градусів тепла.

Реклама

У північних регіонах — від -3 до +9 градусів. На півдні буде 7-12 градусів тепла.

У Києві прогнозують мокрий сніг із дощем, -2-0 градусів, а в Сімферополі буде дощ, +10-12 градусів.

Раніше ми писали: