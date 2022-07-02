Укргідрометцентр повідомив, у яких областях 30-градусна спека відступить

Синоптики попередили українців про погодні сюрпризи / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на 2 липня. У західних областях країни очікуються дощі із грозами. На решті території України буде спекотно, стовпчики термометрів дійдуть до 30-градусної позначки, окрім східних та північних областей. У Києві сьогодні вдень також обіцяють 30-градусну спеку.

Якою буде погода в регіонах та Києві сьогодні, 2 липня, розповіли в Укргідрометцентрі.

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У західних областях вдень стовпчики термометрів піднімуться вище 30 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях 26-28. Синоптики обіцяють дощі із грозами, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

На півдні денна температура наблизиться до 30-градусної позначки. Очікується ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У центральних областях у суботу буде безхмарно, без опадів, вдень 26-28 градусів. У Черкаській та Кропивницькій областях 29-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Сумській та Чернігівській областях вдень очікується 26-28 градусів, сонячно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях 2 липня буде помірно тепло, без опадів. Температура у Харківській, Донецькій та Луганській областях 23-25 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У Києві у суботу Укргідрометцентр прогнозує спекотну погоду. Денна температура 29-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Володимир Деркач раніше давав прогноз на все літо. За його словами, у червні мала бути помірно спекотна погода. На липень він прогнозував сильні опади. У серпні синоптик прогнозує типово літню погоду.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло в минулі роки", – сказав Деркач.

Він зазначав, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно у липні: очікуються погодні явища від спеки до сильних дощів та шквалів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

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