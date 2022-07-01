Синоптики розповіли, у яких областях України пройдуть дощі

На суботу Укргідрометцентр прогнозує спекотну погоду з грозами

У західних областях пройдуть дощі, в решті регіонів погода буде сонячною / Фото: Колаж: Сьогодні

Згідно прогнозу погоди в Україні на 2 липня, по всій території країни утримається спекотна погода. При цьому в західних областях вдень у суботу синоптики Укргідрометцентру обіцяють сильні зливи з грозами. В решті регіонів очікується сонячна погода без опадів, у Києві також обіцяють 30-градусну спеку.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 2 липня, розповіли в Укргідрометцентрі.

Реклама

На заході України нічна температура становитиме 17-19 тепла, на Закарпатті до 21. Днем у Львівській та Івано-Франківській областях 26-28 градусів, в інших західних областях стовпчики термометрів піднімуться вище 30 градусів. Вдень можливі грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях вночі синоптики прогнозують 15-17 градусів, на Одещині та Криму до 20. Вдень температура підніметься вище 30. Сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Реклама

У центральних та північних областях очікується ясна погода без опадів. Вночі прогнозують 14-16 градусів, на Сумщині 12-14. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30-градусної позначки. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях 2 липня буде помірковано спекотно. Нічна температура у Харківській та Луганській областях становитиме 11-13 градусів, у Донецькій 13-15. Вдень синоптики обіцяють 25-27 тепла. Без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в суботу Укргідрометцентр прогнозує спекотну погоду. Вночі 15-17 градусів, денна температура 29-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Реклама

У МОЗ попередили про ризики через спеку

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попередили, що особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди з захворюваннями серця: у них у цей час частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає ймовірність утворення тромбів.

Також українцям порадили у спеку в жодному разі не залишати дітей одних у машині. Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі, і їх перегрів настане у 3-5 разів швидше.

Крім того, ветеринарка Лідія Лободіна дала поради, як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку.