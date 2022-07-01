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Синоптики рассказали, в каких областях Украины пройдут дожди

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 июля, 12:09
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На субботу Укргидрометцентр прогнозирует жаркую погоду с грозами
В западных областях пройдут дожди, в остальных регионах погода будет солнечной
В западных областях пройдут дожди, в остальных регионах погода будет солнечной / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно прогнозу погоды в Украине на 2 июля, по всей территории страны сохранится жаркая погода. При этом в западных областях днем в субботу синоптики Укргидрометцентра обещают сильные дожди с грозами. В остальных регионах ожидается солнечная погода в без осадков, в Киеве также обещают 30-градусную жару.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 2 июля, рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины ночная температура составит 17-19 тепла, в Закарпатье до 21. Днем во Львовской и Ивано-Франковской областях 26-28 градусов, в других западных областях столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. Днем ожидаются дожди с грозами, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В южных областях ночью синоптики прогнозируют 15-17 градусов, в Одесской области и Крыму до 20. Днем температура поднимется выше 30. Солнечная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

/ Фото: Укргидрометцентр

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В центральных и северных областях ожидается ясная погода без осадков. Ночью прогнозируют 14-16 градусов, В Сумской области 12-14. Днем столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях 2 июля будет умеренно жарко. Ночная температура в Харьковской и Луганской областях составит 11-13 градусов, в Донецкой 13-15. Днем синоптики обещают 25-27 тепла. Без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу Укргидрометцентр прогнозирует жаркую погоду. Ночью 15-17 градусов, дневная температура 29-31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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В Минздраве предупредили о рисках из-за жары

В Центре общественного здоровья Минздрава предупредили, что особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Также украинцам посоветовали в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые, и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, ветеринар Лидия Лободина дала советы, как помочь животным пережить 30-градусную жару.

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