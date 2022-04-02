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Знищено амуніцію та екіпірування: у Києві згоріла база

Наталія Магдик
2 квітня, 18:55
Внаслідок пожежі люди не постраждали, згоріли лише речі, призначені для розвідки

Про пожежу розповів активіст / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві згоріла база підрозділу, що забезпечує розвідку для нашої арти і не лише. Про це в Telegram-каналі написав активіста Сергія Стерненка.

"Слава Богу, всі живі і цілі. Але майно, екіпірування та амуніція знищені. Це можна відновити. Приєднуйтесь. Це картки моїх друзів, які займаються забезпеченням підрозділів. повідомленні активіста.

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