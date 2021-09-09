Посилення карантину: тільки третина шкіл не повернуться на дистанційне навчання

Від вакцинації вчителів залежить робота шкіл. Фото Reuters/Скріншот відео

До жовтої зони вже з понеділка, 13 вересня, і це єдиний спосіб врятуватися від локдауну. З таких заяв починає прем'єр засідання Уряду.

В Україні стрімке поширення коронавірусу. Від початку вересня з кожним днем зростає кількість хворих, шпиталізованих та померлих від ковіду. Приміром, за останній тиждень хворих у Києві побільшало на 20%. А ось на Одещині, Львівщині і Дніпропетровщині – на понад 100%, йдеться у новинах "Сьогодні"

Сьогодні маємо понад дві з половиною тисячі хворих. За винятком вихідних, такі цифри фіксують щодня. Порівняно з піками ковіду, ця цифра може здатися незначною. Однак насторожує динаміка, яка стрімко зростає. Тепер кожен п’ятий хворий українець шпиталізований. Якщо на початку серпня було зайнято понад три тисячі ліжок, то тепер – майже сім.

Жовта зона на роботу громадського транспорту не вплине, запевняють в Уряді. Заборонять масові заходи, у заклади культури пускатимуть на 50% місць. Школи працюватимуть тільки ті, де вакцинованих працівників – 80%.

Вакцинація у школах

Взірцево-показова у сенсі вакцинації школа в містечку Золотоноші на Черкащині. Тут щеплені 99,9% вчителів. Із сотні працівників лише двоє не отримали вакцин, та й то за рекомендацією сімейних лікарів. Імунізувалися всі без примусу.

"Батьки дуже нарікають на дистанційному навчанні. Звичайно, що таке урок проходить в класі і що таке урок проходить дистанційно. Це небо і земля – скажімо так. І тому ми вирішили, щоб наші діти вчилися в стінах школи", – каже заступник директорки з навчально-виховної роботи Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій Людмила Бондаренко.

Утім, таких шкіл в Україні лише третина.

"31% завершили вакцинацію повністю і 58% хоча б однією дозою. Зараз загалом набагато менше працівників шкіл вакциновані. Найкраще – це Київська область, там понад 50% працівників шкіл вакциновані", – пояснює начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Юрій Кононенко.

Плачевна ситуація на Чернігівщині. На цілу область там вакциновані майже всі працівники тільки в одній школі. Решту таки переведуть на дистанційку. Батьки – обурені.

"Що заважає вчителям вакцинуватися? Я просто не можу збагнуть цього. Це більш освічені люди, ніж середнє суспільство наше", – обурюється Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

В Уряді запевняють – чи буде дистанційка, залежить від самих працівників шкіл. Та змушувати імунізуватися їх ніхто не буде, як і не штрафуватимуть. Чи перейде таки країна до жовтої зони, стане відомо вже завтра надвечір – після засідання спеціальної комісії.

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