Карантин в Україні точно посилять, але на вакцинованих чекає сюрприз

В Україні з настанням осені спостерігається погіршення епідемічної ситуації, заражених з кожним днем все більше

В Україні посилюють обмеження. Фото: УНІАН

Карантин в Україні посилять, очікується, що з наступного тижня. Всі області потраплять в "жовту зону", а для вакцинованих українців обмеження будуть послаблені. Про це йшла мова на сьогоднішньому засіданні уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в Україні з настанням осені спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Тільки станом на 7 вересня було зафіксовано понад 2,7 тис. нових заражених коронавірусом, і поступово ця цифра йде вгору.

"Щоб уникнути жорстких локдаунів і "червоних зон", ми повинні діяти на випередження. Ми повертаємося в режим роботи регулярних засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ НС). Уже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де розглядатиметься питання "жовтого" рівня епідемічної небезпеки по всій країні", – сказав він.

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Своэю чергою міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що більшість жорстких обмежень не будуть діяти стосовно вакцинованих.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцінованого населення до звичайного... Більшість обмежень, які передбачені в "жовтому" і "червоному" рівнях не застосовуватимуться в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів. Для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" – повний курс щеплень", – сказав він.

Протягом семи днів після сьогоднішнього засідання уряду повинна зібратися комісія ТЕБ НС для прийняття рішення щодо посилення карантину.

Що забороняється в "жовтій зоні"?

проведення масових заходів, коли більш ніж одна особа на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

Раніше ми повідомляли: головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

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Також нагадаємо, з 1 вересня діє низка карантинних заборон в навчальних закладах Києва.