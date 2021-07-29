Вже понад 800 хворих за добу. В Україні зростає захворюваність на COVID-19

В Україні зросла кількість нових хворих. Колаж "Сьогодні"
В Україні у вівторок, 28 липня, зафіксували 846 нових випадків коронавірусу. Це на 129 більше, ніж добою раніше.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Усього в Україні за час епідемії 2 250 907 людей захворіли на COVID-19.
За 28 липня вилікувалися 510 людей (усього – 2 185 849). Померли від ковіду 25 українців (з початку епідемії – 52 916).
Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавіруск вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо щодо рівня імунного захисту людини.
Крім того, в Олександрівській лікарні Києва помер один з шести пацієнтів, у яких раніше виявили індійський штам коронавірусу "Дельта".
Також дивіться у сюжеті "Сьогодні" про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу:
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