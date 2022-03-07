12-й день війни: ЗСУ громять окупантів – свіжі дані щодо втрат

Фото: колаж "Сьогодні"

Українська армія продовжує з кожним днем зменшувати російське військо. З початку війни в окупантів мінус 11 тисяч солдатів – таких втрат вони не знали ще в жодній війні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 11 тис. осіб;

танків ‒ 290;

бойових броньованих машин – 999;

артилерійських систем -117;

РСЗВ – 50;

засоби ППО – 23;

літаків – 46;

вертольотів – 68;

автомобільної техніки – 454;

кораблі/катери – 3;

цистерн з ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Ситуація в Україні 7 березня