12-й день війни: ЗСУ громять окупантів – свіжі дані щодо втрат

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Українська армія продовжує з кожним днем зменшувати російське військо. З початку війни в окупантів мінус 11 тисяч солдатів – таких втрат вони не знали ще в жодній війні.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу – понад 11 тис. осіб;
- танків ‒ 290;
- бойових броньованих машин – 999;
- артилерійських систем -117;
- РСЗВ – 50;
- засоби ППО – 23;
- літаків – 46;
- вертольотів – 68;
- автомобільної техніки – 454;
- кораблі/катери – 3;
- цистерн з ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Ситуація в Україні 7 березня
- Українські захисники вже дванадцятий день боронять Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли Одеської області. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців війни проти нас.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
- Ворог з моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.