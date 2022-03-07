12-й день войны: ВСУ громят оккупантов – свежие данные о потерях

Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская армия продолжает с каждым днем уменьшать российское войско. С начала войны у оккупантов минус 11 тысяч солдат – таких потерь они не знали еще ни в одной войне.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек;

танков ‒ 290;

боевых бронированных машин – 999;

артиллерийских систем –117;

РСЗО – 50;

средства ПВО – 23;

самолетов – 46;

вертолетов – 68;

автомобильной техники – 454;

корабли/катера – 3;

цистерн с ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ситуация в Украине 7 марта