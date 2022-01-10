Вже не лише "жовті". В Україні оновили карантинні зони – список

В Україні з'явилися дві "помаранчеві зони". / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на ранок, 10 січня, в Україні змінився список карантинних зон. З'явилися дві "помаранчеві зони".
Про це свідчать дані МОЗ.
Ситуація погіршилася у Сумській та Херсонській областях. У Сумській перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (21% при нормі менше 20%).
У Херсонській області показник динаміки рівня госпіталізацій перевищує норму та становить 60% при нормі менше 50%.
Карантинні зони 10 січня
Помаранчеві
- Сумська,
- Херсонська області.
Жовті
- Київ,
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська області.
Коронавірус в Україні
За минулу добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них дітей – 94, медпрацівників – 41.
Також за минулу добу в лікарні потрапили 1 064 людини, померли від коронавірусу – 86.
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