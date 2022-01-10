Вже не лише "жовті". В Україні оновили карантинні зони – список

В Україні з'явилися дві "помаранчеві зони". / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок, 10 січня, в Україні змінився список карантинних зон. З'явилися дві "помаранчеві зони".

Про це свідчать дані МОЗ.

Реклама

Ситуація погіршилася у Сумській та Херсонській областях. У Сумській перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (21% при нормі менше 20%).

У Херсонській області показник динаміки рівня госпіталізацій перевищує норму та становить 60% при нормі менше 50%.

Карантинні зони 10 січня

Помаранчеві

Реклама

Сумська,

Херсонська області.

Жовті

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

Коронавірус в Україні

​За минулу добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них дітей – 94, медпрацівників – 41.

Також за минулу добу в лікарні потрапили 1 064 людини, померли від коронавірусу – 86.

Реклама

Раніше ми писали: