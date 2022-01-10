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Вже не лише "жовті". В Україні оновили карантинні зони – список

Інна Собора
10 січня, 09:05
Ситуація із коронавірусом погіршилася у двох областях України

В Україні з'явилися дві "помаранчеві зони". / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок, 10 січня, в Україні змінився список карантинних зон. З'явилися дві "помаранчеві зони".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Ситуація погіршилася у Сумській та Херсонській областях. У Сумській перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (21% при нормі менше 20%).

У Херсонській області показник динаміки рівня госпіталізацій перевищує норму та становить 60% при нормі менше 50%.

Карантинні зони 10 січня

Помаранчеві

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  • Сумська,
  • Херсонська області.

Жовті

  • Київ,
  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська області.

Коронавірус в Україні

За минулу добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них дітей – 94, медпрацівників – 41.

Також за минулу добу в лікарні потрапили 1 064 людини, померли від коронавірусу – 86.

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