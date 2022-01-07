Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌟 З Різдвом Христовим! 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня
СЬОГОДНІ Новини України

"Госпіталізує та вбиває": експерти попередили про тяжкі наслідки "Омікрону"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 січня, 14:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За добу лікарі зафіксували 7177 нових підтверджених випадків коронавірусу
В Україні через COVID-19 минулої доби госпіталізували 1 866 осіб / Колаж "Сьогодні"
В Україні через COVID-19 минулої доби госпіталізували 1 866 осіб / Колаж "Сьогодні"

Новий штам коронавірусу "Омікрон"не належить до категорії "м'яких". Він також призводить до госпіталізації та летальних наслідків.

Про це повідомляє ВООЗ, пише РБК-Україна.

Реклама

"Вбиває людей"

"Хоча "Омікрон" здається менш важким у порівнянні з "Дельта", особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід відносити до категорії "м'яких". Як і попередні варіанти, "Омікрон" госпіталізує людей та вбиває людей", – наголосили у ВООЗ.

Експерти додали, що "цунамі" коронавірусної інфекції настільки велике та швидке, що вражає системи охорони здоров'я по всьому світу.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 6 січня в Україні зафіксували 7177 нових підтверджених випадків COVID-19.

Реклама

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 866 людина;
  • летальних наслідків – 192;
  • одужали – 5 595 людина.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
7 січня. Уолтер Шерман Гіффорд. 95 років тому (1927) відбулася перша трансатлантична телефонна розмова між Нью-Йорком (США) і Лондоном (Велика Британія). І це сталося за безпосередньої участі нашого героя дня…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня

Дивіться! Поки по всій Україні потепління, Карпати замело снігом

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

28 819

захворіло за тиждень в Україні

-6%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.46

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти