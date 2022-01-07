"Госпіталізує та вбиває": експерти попередили про тяжкі наслідки "Омікрону"

Новий штам коронавірусу "Омікрон"не належить до категорії "м'яких". Він також призводить до госпіталізації та летальних наслідків.
Про це повідомляє ВООЗ, пише РБК-Україна.
"Вбиває людей"
"Хоча "Омікрон" здається менш важким у порівнянні з "Дельта", особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід відносити до категорії "м'яких". Як і попередні варіанти, "Омікрон" госпіталізує людей та вбиває людей", – наголосили у ВООЗ.
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Експерти додали, що "цунамі" коронавірусної інфекції настільки велике та швидке, що вражає системи охорони здоров'я по всьому світу.
Статистика коронавірусу в Україні
За добу 6 січня в Україні зафіксували 7177 нових підтверджених випадків COVID-19.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 866 людина;
- летальних наслідків – 192;
- одужали – 5 595 людина.
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