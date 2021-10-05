На Прикарпатті масове отруєння у фастфуді, людей госпіталізували

В Калуші масово отруїлися люди. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Прикарпатті в місті Калуш сталося масове отруєння в кафе. Серед постраждалих є дитина.

Про це повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

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Груповий осередок гострої кишкової інфекції виявили в закладі громадського харчування Crispy, який розташований по проспекту Лесі Українки.

В лікарні потрапили 8 людей. Серед них є 15-річна дитина. Всі хворі в інфекційному відділенні.

В якому стані постраждалі?

Як пише "Суспільне", люди проведуть в лікарні мінімум тиждень. Вони поступали в медзаклад з високою температурою та інтоксикацією.

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"Ми прийняли людей вчора, деяких – до обіду, деяких – після. У хворих була підвищена температура, діарея, блювота та інтоксикація. У когось температура – 37-38 градусів, у когось вища. Зараз їхній стан більш-менш стабілізувався, але не в усіх, бо є ще інфекція. Люди лежатимуть у лікарні ще тиждень, а потім їм треба вдруге проводити посів на сальмонелу", – розповів директор Калуської міської лікарні Микола Гудим.

В однієї пацієнтки сальмонелу вже підтвердили. 6 жовтня стане відомо, у скількох ще людей є ця інфекція.

Що таке сальмонельоз?

Гостре інфекційне захворювання, збудником якого є патогенні мікроорганізми – сальмонели. Недуга передається переважно харчовим шляхом при неправильній обробці та зберіганні продуктів чи готових страв.

Щоб уникнути зараження, треба дотримуватися основних правил:

всі м’ясні страви і яйця піддавати необхідному термічному обробленню,

не можна використовувати ті самі дошки для оброблення сирих і готових продуктів,

не можна готувати їжу на багато днів (страви, які зберігалися після приготування в теплому приміщенні (без охолодження), перед вживанням необхідно прокип’ятити або підсмажити),

не варто допускати стикання хлібобулочних виробів з немитими овочами та фруктами.

При порушенні роботи кишечника, нудоти, блювання, навіть без підвищення температури, слід негайно звернутися до лікаря. Самолікування недопустиме.

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