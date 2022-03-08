"У частини — або частинами!" Військові показали знищення ворожої техніки

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Знищення російського танка та БТР показала на відео 30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького в Facebook.
"Російські солдати можуть повернутись у частини, а можуть – частинами. Військові кажуть, що це вже їхній лінгвістичний вибір! Сьогодні зранку екіпажі ворожого танка та БТР зробили свій вибір, і протитанкісти бригади охоче їм у цьому допомогли. Вони більше не зможуть вести вогонь по українських позиціях! Смерть окупантам!" – йдеться у коментарі до відео.
Ситуація в Україні 8 березня
- Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч військам РФ. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули просто на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
- На Київщині понад півтора десятка населених пунктів опинилися відрізаними від світу, людям потрібен "коридор" для доставляння продуктів та ліків. "Зеленого коридору" потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
- У Мережі з’явилися документальні свідчення про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках Сум, які були завдані цієї ночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти.
- У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, понад 90 будинків у Мелітополі зруйновано внаслідок обстрілів та боїв.
- Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для того, щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів.