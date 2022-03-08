"У частини — або частинами!" Військові показали знищення ворожої техніки

Знищення російського танка та БТР показала на відео 30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького в Facebook.

"Російські солдати можуть повернутись у частини, а можуть – частинами. Військові кажуть, що це вже їхній лінгвістичний вибір! Сьогодні зранку екіпажі ворожого танка та БТР зробили свій вибір, і протитанкісти бригади охоче їм у цьому допомогли. Вони більше не зможуть вести вогонь по українських позиціях! Смерть окупантам!" – йдеться у коментарі до відео.