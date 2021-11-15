У "Дії" з'явилися перші сертифікати про одужання від COVID-19: як користуватися

Перші сертифікати для тих, хто перехворів коронавірусом, з'явилися в "Дії". / Фото: Колаж: Сьогодні

У додатку "Дія" з'явились сертифікати про одужання від коронавірусу. У програмі користувачам відображаються два документи – внутрішній та міжнародний.

Перші фото сертифіката розмістив "РБК-Україна".

Реклама

При цьому зазначимо, що поки що послуга доступна не всім – ймовірно, що її все ще тестують. Але вже найближчим часом всі користувачі "Дія", що перехворіли, зможуть згенерувати такий сертифікат.

Що для цього потрібно

Щоб згенерувати документ, на головному екрані програми натисніть "Додати COVID-сертифікат" або вибрати його в розділі "Здоров'я". Після цього необхідно вибрати тип документа – "Сертифікат про одужання", погодитись на передачу медичних даних та дочекатися отримання документа.

Реклама

У додатку відображаються внутрішні та міжнародні сертифікати про одужання. Фото: РБК-Україна

Сертифікат зможуть отримати лише ті пацієнти, чий лікар вніс дані про хворобу до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). При цьому електронний документ буде доступний у програмі через 15 днів.

Скільки буде діяти

Документ прирівнюється до сертифіката про вакцинацію від коронавірусу (його можна використовувати там, де вимагають COVID-сертифікат). Але при цьому його можна буде отримувати не частіше, ніж двічі на рік.

Реклама

Термін дії – 90 днів (включаючи 15 днів хвороби).

Чи будуть сертифікати для підлітків

У додатку "Дія" можна створити сертифікат про щеплення проти COVID-19 дитини від 12 років.

"Для цього батькові потрібно зайти до "Дія" і додати свідоцтво про народження дитини", – пояснила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Дитячий сертифікат про щеплення проти COVID-19 можна згенерувати і за наявності одного щеплення ковід-вакциною.

Раніше ми писали: