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Хворіти на COVID-19 можна не більше двох разів на рік: яким буде сертифікат про одужання в "Дії"

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
12 листопада, 18:07
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Сертифікат буде діяти 90 днів, при цьому отримати його можна буде на 15 день після виявлення хвороби
Незабаром в Україні можна буде отримати сертифікат про одужання від коронавірусу.
Незабаром в Україні можна буде отримати сертифікат про одужання від коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні незабаром з'являться сертифікати про одужання від коронавірусу. Їх можна буде згенерувати в додатку "Дія" не більше двох разів на рік.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу.

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Сертифікат зможуть отримати ті пацієнти, чий лікар вніс дані про хворобу в Електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).

"Термін дії нового документу буде становити 90 днів на 15-й день від встановлення діагнозу. І отримати такий сертифікат можна не більше двох разів на рік за наявності даних в електронній системі охорони здоров'я", – сказала Карчевич.

Зараз електронний сертифікат про одужання від COVID-19 проходить останню стадію бета-тестування.

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Чи будуть сертифікати для підлітків

В застосунку "Дія" можна згенерувати сертифікат про щеплення проти COVID-19 дитини від 12 років.

"Для цього одному з батьків потрібно зайти в "Дію" та додати свідоцтво про народження дитини", - пояснила Карчевич.

Дитячий сертифікат про щеплення проти COVID-19 можна згенерувати і за умови наявності одного щеплення ковід-вакциною.

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