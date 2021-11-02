У "Дії" з'явиться сертифікат про одужання від COVID-19 – дата

Нові функції у "Дії". Фото: колаж "Сьогодні"

З 8 листопада в Україні планують запровадити сертифікат про одужання від коронавірусу. Його буде видно у "Дії" і він діятиме 90 днів.

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, передає Суспільне.

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Подробиці

Можливість згенерувати сертифікат про одужання від коронавірусу в "Дії" з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в систему.

"Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, які мають запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем в електронну систему охорони здоров'я. Право на генерацію такого сертифіката наступатиме на 15-й день після внесення цього запису до системи", – підкреслив Вискуб.

Скільки діятиме сертифікат?

Зазначається, що сертифікат діятиме 90 днів.

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Мінцифри анонсували нові функції в "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Підробка COVID-сертифікатів

Уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка "ковідних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", – заявив він.

Глава українського МОЗ також звернувся до тих, хто "надумав купити" фальшиву довідку.

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"По-перше – це небезпека для вашого здоров'я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України", – підкреслив Ляшко.

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