Кримінальна справа за підробку ПЛР-тесту: на кордоні України будуть жорсткі перевірки

У прикордонній службі пригрозили відповідальність за підробку ПЛР-тесту при в'їзді до країни

Кабінет міністрів України зобов'язав всіх іноземців пред'являти негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус під час в'їзду до країни, але реєстру таких документів немає, тому перевірятимуть їх вручну.

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Про це в ефірі Громадського радіо заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За його словами, під час перетину кордону перевірятиметься дата видачі довідки, бланк, на якому вона надрукована, і печатка.

Якщо оригінальність довідки викличе у прикордонників підозри, вони звернуться до поліції. Також планується співпраця з прикордонними службами суміжних країн.

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"Якщо будуть якісь підозри, то іноземцю може бути відмовлено у в’їзді до України, а за необхідності та подальших перевірках можуть відкрити кримінальні справи", – додає Демченко.

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Помічник голови ДПСУ зазначив, що додаткові нюанси довідки – зокрема, яким чином вони повинні бути затверджені – уряд не визначав.

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Нагадаємо, що МОЗ України регулярно оновлює список "червоних" країн, після повернення з яких необхідно здавати ПЛР-тест або відбувати два тижні самоізоляції. Крім того, є і список "зелених" країн, після яких карантину немає.

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