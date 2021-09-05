У горах Грузії загинув український альпініст (фото)

Петро Борис загинув на горі Тетнульд (Біла гора) в Грузії / Колаж "Сегодня"

У Грузії під час сходження на гору Тетнульд (Біла гора, висота – 4869 м) загинув українець Петро Борис. Причин його смерті не називають.

Про трагедію повідомили друзі загиблого з національної скаутської організації "Пласт".

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Трагічна подія сталася в Грузії. Загинув після завершення сходження", – йдеться в повідомленні.

Причин загибелі Петра Бориса не повідомляють / Фото із соцмереж

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Тепер рідні загиблого організовують перевезення тіла альпініста в Україну. Про дату і місце похорону в організації пообіцяли повідомити пізніше.

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На жаль, цього року відпочинок у горах Грузії для українців видався важкий.