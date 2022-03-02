У Харкові загинули батьки новонароджених двійнят, їм терміново шукають нову родину

В Харкові шукають сім'ю для двійнят. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові внаслідок обстрілів російських військ загинули батьки новонароджених двійнят. Тепер дітки залишилися зовсім самі. Небайдужі шукають людей, які готові усиновити немовлят.

Про це повідомили у соцмережах.

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"Ми шукаємо сім'ю, яка буде готова усиновити двійнят (хлопчика і дівчинку), які народилися вчора. Батьки загинули у Харкові. Дітки залишилися зовсім одні", – йдеться у повідомленні.

Щоб допомогти новонародженим діткам, потрібно зателефонувати за телефоном +380968541289 (Христина).

У Чернігові народилося дві трійні

З початку війни Росії проти України у Чернігові народилося дві трійні. Востаннє у Чернігівському пологовому трійня народжувалася три роки тому, а тут відразу дві за кілька днів.

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24 лютого чернігівка Анна стала мамою трьох дівчаток. Разом із ними жінка шостий день перебуває у бомбосховищі. Емілія, Олівія та Меланія почали дихати самі. Другу трійню 26 лютого народила дівчина із Ніжина.

Це велика рідкість. Востаннє трійня в Чернігові народжувалася три роки тому. А тут відразу дві за кілька днів.

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