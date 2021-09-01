У Херсонській та Черкаській областях почалися вибори нардепів замість Колихаєва і Скічка

Голосування буде проходити у Херсонській та Черкаській областях. Фото: колаж "Сьогодні"

В одномандатних округах № 184 (центр – м. Нова Каховка Херсонської області) і № 197 (центр – м. Канів Черкаської області) почався виборчий процес проміжних виборів народних депутатів України. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії в середу, 1 вересня.

Зазначається, що у виборах зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців. Голосування проходитиме на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці в Черкаській області.

20 серпня ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених виборів, згідно з яким висування кандидатів від партій проходитиме до 20 вересня, самовисування і подання документів у ЦВК для реєстрації – до 30 вересня, завершується реєстрація 5 жовтня. Подавати заяви про зняття з реєстрації можна до 18 жовтня, іноземні спостерігачі реєструються до 25 жовтня.

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До 6 жовтня включно затверджується форма, колір і текст виборчого бюлетеня, виготовлені вони мають бути до 25 жовтня включно. До 15 жовтня утворюються дільничні виборчі комісії. О 24:00 29 жовтня – закінчення передвиборчої агітації. Результати виборів повинні бути встановлені до 15 листопада включно.

Як повідомляли, вибори в округах №184 і 197 проводяться після отриманням постанов Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва (фракція "За майбутнє") і Олександра Скічка (фракція "Слуга народу"). Колихєв склав із себе повноваження нардепа після обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – оскільки призначений головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Раніше новини "Сьогодні" інформували, що після загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова позачергові вибори міського голови, найімовірніше, відбудуться наприкінці березня 2022 року, оскільки вже не встигнуть почати виборчий процес, щоб вибори пройшли восени.