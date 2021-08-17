Визначено умови проведення перших виборів на звільненому Донбасі: їх перелік

У законопроекті "Про засади державної політики перехідного періоду" виписані умови проведення перших виборів на звільненому Донбасі

Вибори в Донецьку і Луганську будуть, але без Росії і бойовиків / Колаж "Сегодня"

Вибори на звільнених територіях пройдуть лише за умови невтручання Росії у виборчий процес, відновлення мовлення українських ЗМІ, допуску західних спостерігачів і безпеки їх проведення. Це передбачено законопроектом " Про засади державної політики перехідного періоду".

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Документ, який найближчим часом може бути поставлений на голосування, розміщений на сайті Верховної Ради .

Умови для виборів

У законопроекті визначено такі умови, при яких можуть бути проведені перші вибори на деокупованих територіях:

недопущення протиправного втручання у виборчий процес, в тому числі з боку Російської Федерації;

дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;

дотримання виборчих прав внутрішньо переміщених осіб;

свобода передвиборної агітації, рівні можливості доступу до засобів масової інформації та відновлення українського теле- і радіомовлення, вільного обігу українських друкованих ЗМІ;

безпечні умови діяльності і безперешкодна участь у виборчому процесі офіційних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, інших міжнародних організацій та іноземних держав.

Кому дозволять балотуватися

У законопроекті прописано перелік осіб, кому буде заборонено брати участь у виборах:

посібникам окупантів;

особам, через яких постраждали або загинули люди;

особам, які входили у вищий керівний склад окупаційних адміністрацій.

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Виняток зроблено для тих, хто сприяв так званій владі невизнаних "ДНР" / "ЛНР" в забезпеченні життєдіяльністі тимчасово окупованих територій і в результаті своєї діяльності вони не завдали навмисне шкоди людям. Або хто змушений був примусово працювати на окупантів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков раніше розповідав про український підход до особливого статусу Донбасу . Влада готує для постраждалого регіону економічну стратегію.

12 квітня перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні можуть винести на всенародний референдум питання проведення виборів на Донбасі .