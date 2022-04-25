В Ірпені мародери кинули гранату в жінок, щоб ті не "здали" їх поліції (відео)

В Ірпені затримали мародерів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Ірпені поблизу Києва затримали двох мародерів, які кинули гранату у жінок. В результаті за життя однієї із постраждалих борються лікарі.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин в Telegram.

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Жінки хотіли поскажржитися на мародерів та зателефонувати в поліцію. У відповідь чоловіки вирішили кинути в них гранату. Зловмисників затримала тероборона.

"Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату", – повідомив Маркушин.

За його словами, зараз за життя однієї з жінок борються наші лікарі. Стан критичний.

На місце події приїхали правоохороці, які почали слідчі дії.

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Зазначимо, що ввечері 25 квітня повідомлялося про вибухи в Ірпені.

В Україні вирішили жорстко каратимуть мародерів

Верховна Рада України ухвалила зміни до Кримінального кодексу, які передбачають посилення покарання за мародерство.

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Відтепер мінімальна межа покарання за статтею 185 ККУ – "Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану" – становить від 5 до 8 років ув’язнення.

Зміненою статтею 186 ККУ передбачено покарання за грабіж в умовах воєнного або надзвичайного стану – позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Статтею 187 передбачено, що заволодіння майном в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Статтею 189 передбачено, що вимагання в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Водночас привласнення майна за допомогою зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

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