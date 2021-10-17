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У яких областях пройдуть дощі – прогноз погоди на 18 жовтня (карта)

Юлія Гаврилюк
17 жовтня, 18:00
На Сході і Півдні буде трохи тепліше і сухо. Опадів в цих областях синоптики не передбачають

Погода в Україні 18 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні 18 жовтня очікується прохолодна і суха. У Києві протягом дня погода буде похмуро. Вдень температура складе максимум +11 градусів, вночі опуститься до + 4 градусів, також можливий дощ.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Дощі 18 жовтня будуть у Волинській, Рівненській, Сумській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях.

На Заході і в Центрі у всіх областях температура повітря вдень складе +10... + 12 градусів. У північних областях можливий дощ, а температура повітря так само буде в межах +10... + 12 градусів.

Вже до 20 жовтня "мінусова" температура очікується в Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій областях та місцями в західних регіонах.

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Погода в містах

  • Ужгород – +10... + 12

  • Львів – +10... + 12

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  • Івано-Франківськ – +10... + 12

  • Тернопіль – +10... + 12

  • Чернівці – +10... + 12

  • Хмельницький – +10... + 12

  • Луцьк – +10... + 12

  • Рівне – +10... + 12

  • Житомир – +10... + 12

  • Вінниця – +10... + 12

  • Одеса – +14... + 16

  • Миколаїв – +13... + 15

  • Херсон – +13... + 15

  • Сімферополь – +13... + 15

  • Кропивницький – +10... + 12

  • Черкаси – +10... + 12

  • Чернігів – +10... + 12

  • Суми – +10... + 12

  • Полтава – +10... + 12

  • Дніпро – +10... + 12

  • Запоріжжя – +13... + 15

  • Донецьк – +12... + 14

  • Луганськ – + 11... + 13

  • Харків – +10... + 12

  • Київ – +9... + 11

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 18 жовтня найвища температура повітря вдень (+ 23,1 °) була в 2018 році, найнижча вночі (-5,3 °) в 1976 році.

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