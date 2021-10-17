У яких областях пройдуть дощі – прогноз погоди на 18 жовтня (карта)

Погода в Україні 18 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода в Україні 18 жовтня очікується прохолодна і суха. У Києві протягом дня погода буде похмуро. Вдень температура складе максимум +11 градусів, вночі опуститься до + 4 градусів, також можливий дощ.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Дощі 18 жовтня будуть у Волинській, Рівненській, Сумській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях.
На Заході і в Центрі у всіх областях температура повітря вдень складе +10... + 12 градусів. У північних областях можливий дощ, а температура повітря так само буде в межах +10... + 12 градусів.
Вже до 20 жовтня "мінусова" температура очікується в Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій областях та місцями в західних регіонах.
Погода в містах
Ужгород – +10... + 12
Львів – +10... + 12
Івано-Франківськ – +10... + 12
Тернопіль – +10... + 12
Чернівці – +10... + 12
Хмельницький – +10... + 12
Луцьк – +10... + 12
Рівне – +10... + 12
Житомир – +10... + 12
Вінниця – +10... + 12
Одеса – +14... + 16
Миколаїв – +13... + 15
Херсон – +13... + 15
Сімферополь – +13... + 15
Кропивницький – +10... + 12
Черкаси – +10... + 12
Чернігів – +10... + 12
Суми – +10... + 12
Полтава – +10... + 12
Дніпро – +10... + 12
Запоріжжя – +13... + 15
Донецьк – +12... + 14
Луганськ – + 11... + 13
Харків – +10... + 12
Київ – +9... + 11
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 18 жовтня найвища температура повітря вдень (+ 23,1 °) була в 2018 році, найнижча вночі (-5,3 °) в 1976 році.
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