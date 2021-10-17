В каких областях пройдут дожди – прогноз погоды на 18 октября (карта)

Погода в Украине 18 октября / Фото: Коллаж: Сегодня
Погода в Украине 18 октября ожидается прохладная и сухая. В Киеве в течение дня погода будет пасмурной. Днем температура составит максимум +11 градусов, ночью опустится до + 4 градусов, также возможен дождь.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Дожди 18 октября будут в Волынской, Ровенской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.
На Западе и в Центре по всем областям температура воздуха днем составит +10... + 12 градусов. В северных областях возможен дождь, а температура воздуха так же будет в пределах +10... + 12 градусов.
Уже к 20 октября "минусовая" температура ожидается в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Винницкой областях и местами в западных регионах.
Погода в городах
Ужгород – +10... + 12
Львов – +10... + 12
Ивано-Франковск – +10... + 12
Тернополь – +10... + 12
Черновцы – +10... + 12
Хмельницкий – +10... + 12
Луцк – +10... + 12
Ровно – +10... + 12
Житомир – +10... + 12
Винница – +10... + 12
Одесса – +14... + 16
Николаев – +13... + 15
Херсон – +13... + 15
Симферополь – +13... + 15
Кропивницкий – +10... + 12
Черкассы – +10... + 12
Чернигов – +10... + 12
Сумы – +10... + 12
Полтава – +10... + 12
Днепр – +10... + 12
Запорожье – +13... + 15
Донецк – +12... + 14
Луганск – + 11... + 13
Харьков – +10... + 12
Киев – +9... + 10
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 октября самая высокая температура воздуха днём (+23,1°) была в 2018 году, самая низкая ночью (-5,3°) в 1976 году.
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