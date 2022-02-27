У Києві розвідники розгромили групу кадировців на "швидкій"

Затримані диверсанти. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві бійцями ГУР знешкоджено групу небезпечних диверсантів-кадировців. Вони пересувалися містом каретою швидкої допомоги.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

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"Щойно доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві було частково розстріляно, частково затримано групу чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом на машині швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інформація про групу диверсантів, що просувається з Бортничів у напрямку Києва на машині швидкої допомоги "Пежо" і на шістьох поліцейських автомобілях, з'явилася ще вчора.

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Ситуація в Україні 27 лютого