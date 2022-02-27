В Киеве разведчики разгромили группу кадыровцев на скорой

Задержанный диверсанты. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве бойцами ГУР обезврежена группа опасных диверсантов-кадыровцев. Они передвигались по городу на карете скорой помощи.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
"Только что доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве была частично расстреляна, частично задержана группа чеченских диверсантов, которые передвигались по Киеву на машине скорой помощи", – говорится в сообщении.
Напомним, информация о группе диверсантов, которая продвигается из Бортничей в направлении Киева на машине скорой помощи "Пежо" и на шести полицейских автомобилях, появилась еще вчера.
Ситуация в Украине 27 февраля
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