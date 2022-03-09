На Київщині окупанти відкрили вогонь по мирних жителях, є загиблий

В Демидове российские военные открыли огонь по мирным жителям / Фото: Колаж: Сьогодні
Під час евакуації мирних жителів із Демидова ворог відкрив вогонь, внаслідок обстрілу один поліцейський загинув, ще двоє людей тяжко поранені. Про це на сторінці Facebook повідомляє поліція Київської області.
"Героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим – своїм життям. Пишаємося мужністю та самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів нас не зупинить. Ми продовжимо служити та захищати, захищати свою Батьківщину та рятувати людей!" – заявив Андрій Небітов.
Також повідомляється, що з окупації вдалося вивести 100 мирних жителів, 30 з яких – діти!
Евакуація з України
- З кінця лютого понад два мільйони людей залишили Україну. Більшість біженців з України перетнули кордон із Польщею, інші попрямували до Угорщини, Молдови, Словаччини та інших європейських країн.
- Для Сум 8 березня запрацював гуманітарний коридор. Режим тиші розпочався з 9:00 до 21:00. Людей вивозитимуть до Полтави через Лохвицю та Лубни, маршрут узгоджений українською та російською сторонами.
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