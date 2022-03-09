У Маріуполі – гуманітарна катастрофа: люди готують на вогнищах та збирають дощову воду

У Маріуполі немає світла, води, зв'язку / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 березня Маріуполь перебуває у повному оточенні російськими військами, у місті вже розпочалася гуманітарна катастрофа. Про це повідомляє кореспондент каналу Україна 24.

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Через обстріл у Маріуполі немає електрики, води та газу. Немає зв'язку. Окупанти не пропускають у місто гуманітарні конвої, а з міста не випускають цивільних "зеленим коридором".

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Люди збирають дощову воду для пиття, їсти готують на вогнищі на вулиці, а загиблих сусідів ховають просто у дворах. Тих, кого нікому поховати, лежать на вулицях, доки комунальники не заберуть тіла і не поховають у братських могилах.

Величезна кількість будинків зруйнована, а люди знаходять притулок у бомбосховищах та церквах, але ворог обстрілює і релігійні споруди.

Ситуація в Маріуполі

8 березня на перехресті проспекту Миру та вулиці Торгової у Маріуполі був ворожий авіаналіт. Російські війська підступно намагаються скористатися розчищеним гуманітарним коридором, щоб увійти до міста. Цього дня від зневоднення померла дитина.

Спроби евакуації з Маріуполя

Ні 5, ні 6 березня евакуація місцевих жителів з Маріуполя не відбулася. Росіяни обстрілювали місця скупчення людей, які хотіли евакуюватися з міста, та зірвали домовленості щодо безпечного виведення українців з Маріуполя.

Також у місто не зміг дістатися гуманітарний конвой, відправлений із Запоріжжя. Він має привезти жителям Маріуполя медикаменти та товари найпершої потреби.