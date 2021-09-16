Як працюватимуть школи України після посилення карантину

У зв'язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів про запобігання коронавирусу, в Міністерстві освіти розповіли, як будуть працювати навчальні заклади, щоб запобігти поширенню COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство освіти.
Зміни наберуть сили з 20 вересня, якщо в Україні введуть жовту або червону зони.
У жовтій зоні діти зможуть відвідувати навчальні заклади, якщо у 80% працівників будуть сертифікати про вакцинації.
Сертифікат може підтверджувати:
- вакцинацію від COVID-19 однієї дозою вакцини (жовті сертифікати);
- повну вакцинацію від COVID-19 (зелені сертифікати);
- негативний тест ПЛР;
- одужання від коронавируса.
У червоній зоні сертифікат про вакцинацію повинен бути у 100 відсотків працівників. Він підтверджує також повну вакцинацію, негативний ПЛР і одужання від коронавируса.
COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однієї дозою вакцини (жовті сертифікати) буде діяти 120 днів з дати введення дози, дві дози (зелений сертифікат) – 365 днів. COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат ПЛР, буде діяти 72 години. Сертифіката про одужання від COVID-19 – 180 днів.
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