У списку "жовтих" тільки 8 областей. МОЗ оновив карантинні зони

В Україні зростає захворюваність на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на 10 жовтня показникам "жовтої зони" відповідають тільки 8 областей і Київ. Решта 16 регіонів внесли до списку "помаранчевих".

Про це свідчать дані МОЗ.

Реклама

Які області вже "помаранчеві":

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Чернігівська.

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області – 799 на 10 тисяч населення, Луганській – 780, а також у Сумській – 548.

Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки. У країні діють такі обмеження:

Реклама