У списку "жовтих" тільки 8 областей. МОЗ оновив карантинні зони

В Україні зростає захворюваність на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні станом на 10 жовтня показникам "жовтої зони" відповідають тільки 8 областей і Київ. Решта 16 регіонів внесли до списку "помаранчевих".
Про це свідчать дані МОЗ.
Які області вже "помаранчеві":
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області – 799 на 10 тисяч населення, Луганській – 780, а також у Сумській – 548.
Які обмеження діють зараз
З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки. У країні діють такі обмеження:
- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метри або заповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- не більше 4 людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.
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