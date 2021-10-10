В списке желтых только 8 областей. Минздрав обновил карантинные зоны

В Украине растет заболеваемость ковидом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на 10 октября показателям желтой зоны соответствуют только 8 областей и Киев. Остальные 16 регионов внесли в список оранжевых.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Какие области уже оранжевые:

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Полтавская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области — 799 на 10 тысяч населения, Луганской — 780, а также в Сумской — 548.

Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

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