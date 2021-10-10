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В списке желтых только 8 областей. Минздрав обновил карантинные зоны

Татьяна Очеретяная
10 октября, 13:51
Еще вчера, 9 октября, оранжевых областей было 15, сегодня уже на одну больше – новые данные Минздрава

В Украине растет заболеваемость ковидом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на 10 октября показателям желтой зоны соответствуют только 8 областей и Киев. Остальные 16 регионов внесли в список оранжевых.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Какие области уже оранжевые:

  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области — 799 на 10 тысяч населения, Луганской — 780, а также в Сумской — 548.

Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

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  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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