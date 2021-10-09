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МОЗ оновив зони карантину: "помаранчевих" областей стало більше

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
9 жовтня, 15:46
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В Одеській області стабілізувалася ситуація з ковідом, а ось у Київській – навпаки, показники погіршилися
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на 9 жовтня в 15 областях показники щодо коронавірусу відповідають "помаранчевій зоні" карантину.

Про це повідомляє МОЗ.

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Незважаючи на стрімке зростання захворюваності, поки в країні немає регіонів у "червоній зоні".

В яких областях перевищено показники "помаранчевої зони":

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Київська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька.

Зазначимо, що Київська область потрапила до списку "помаранчевих" областей сьогодні вперше. А Одеська область, навпаки, зі списку "помаранчевих" повернулася до "жовтих".

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Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила до "жовтої зони" епідемічної небезпеки. У країні діють нові обмеження:

  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю у залах менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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