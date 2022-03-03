На Сумщині окупанти зруйнували ТЕЦ, РЕМ та залізничний вокзал: є жертви

Обстріл стався в місті Охтирка / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 3 березня, у Сумській областіблизько 17:00 було кілька авіаційних ударів. Внаслідок обстрілу в місті Охтирка зруйновано будівлі ТЕЦ, РЕМ та залізничного вокзалу. Також є загиблі.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Нині виявлено 2 загиблих. Продовжуються пошуки. Від ДСНС залучено 14 осіб та 3 од. техніки", – йдеться у повідомленні.
Ситуаціія в Україні 3 березня
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