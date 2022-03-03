В Сумской области оккупанты разрушили ТЭЦ, РЭС и ЖД вокзал: есть жертвы

Обстрелы произошли в городе Ахтырка / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 3 марта, в Сумской областиоколо 17:00 было несколько авиационных ударов. В результате обстрела в городе Ахтырка разрушены здания ТЭЦ, РЭС и железнодорожного вокзала. Также есть погибшие.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"В настоящее время обнаружены 2 погибших. Продолжаются поиски. От ГСЧС привлечены 14 человек и 3 ед. техники", – говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 3 марта
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- Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.
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