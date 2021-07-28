На добу зможемо колоти до 250 тис. людей: Зеленський про плани вакцинації

Глава держави визнав, що на сьогоднішній день Україна повністю не готова у питанні вакцин, але щеплень побільшає

Зеленський пообіцяв ще більше вакцин. Скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що система охорони здоров'я готова до нової хвилі коронавірусу, а у серпні вакцинація вийде на рівень до 250 тисяч щеплень від коронавірусу на добу, вакцин теж побільшає. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам.

"Чи готові ми повністю з вакцинами? Ні. Тут два питання – кількість і інфраструктура. Інфраструктуру вакцинації, я вважаю, ми добре підготували. 150 тисяч (доз) на добу ми можемо колоти", – сказав він.

Зеленський зазначив, що, згідно з розрахунками на серпень, планується робити 200-250 тисяч щеплень на добу.

"200-250 тисяч щеплень ми будемо готові робити на добу. Я вважаю, що це дуже потужно. Що стосується кількості вакцин – ми всі працюємо над цим", – підкреслив президент.

Він підкреслив, що розраховує на отримання від Німеччини і США поставок вакцин до Дня Незалежності в Україні, оскільки в цей період будуть великі скупчення людей і їх потрібно захистити.

"І найголовнішим залишається, крім того завдання, яке поставлене міністром охорони здоров'я ( вакцинувати 5 млн українців до осені. – Ред.), – ми повинні дійти до 10 млн. Це в цілому змінить атмосферу у питанні протистояння ковіду", – додав глава держави.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в "Дії" можуть з'явитися привілеї для вакцинованих українців – у нас може з'явитися внутрішній ковідний паспорт.

Також дивіться у сюжеті про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу: