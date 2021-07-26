Радуцький: Україна на порозі нової хвилі коронавірусу

До початку нового спалаху коронавірусу в Україні вже повинні бути вакциновані п'ять мільйонів українців

На українців чекає чергова хвиля епідемії. Фото: REUTERS / Marko Djurica

Україну вже почав атакувати "Дельта"-штамм, а з приходом осені очікується нова хвиля епідемії. Тому необхідно терміново збільшувати темпи вакцинації населення.

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Про це заявив в Facebook глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат Михайло Радуцький.

За його словами, тільки за минулі вихідні в Україні на 50% збільшилася кількість вакцинованих (134 тис. щеплень) у порівняно з попередніми вихідними. І якщо такі темпи збережуться, то на початок осені вже буде зроблено 10 млн щеплень (повністю вакциновані 5 млн українців).

"У країні є достатній обсяг вакцин, вакцинація доступна всім категоріям населення, до кінця літа очікуємо ще 13 мільйонів доз", – написав Радуцький.

Він закликав місцеву владу відкривати додаткові центри вакцинації, посилювати роботу з керівництвом підприємств, населенням, щоб встигнути вакцинувати якомога більше людей, адже насувається нова хвиля "корони".

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"До нової хвилі, за всіма прогнозами, залишається не більше місяця. Цей час потрібно витратити максимально ефективно" , – підкреслив "слуга народу".

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У свою чергу начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан також підтверджує початок нової хвилі епідемії приблизно через місяць, передає УНІАН.

"Дійсно, третя хвиля буде у нас, коли всі повернуться з відпочинку, з канікул – це буде кінець серпня – початок вересня ... З епідеміологічної точки зору зараз можна сказати, що вже два місяці в Україні повинен циркулювати "Дельта"-збудник у зв'язку з тим, що міграційні процеси дуже високі. З азіатських країн, де бушує даний збудник, люди до нас приїжджають – тому можна сказати, що у нас він є", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в "Дії" можуть з'явитися привілеї для вакцинованих українців - у нас може з'явитися внутрішній ковідний паспорт.

Також дивіться у сюжеті про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу:

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