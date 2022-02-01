В тюрмі можуть опинитися шестеро людей. Хто відповість за жорстоке вбивство копа у Чернігові?

У Чернігові завершили розслідування вбивства Артура Єрохіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

В справі про вбивство поліцейського Артура Єрохіна завершили досудове розслідування. В суд скерували обвинувальні акти щодо двох патрульних, а також трьох підлітків та вісімнадцятирічного юнака.

Про це повідомив керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина у Facebook.

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Що сталося в Чернігові

У ніч на 2 жовтня виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, та групою молодих людей, троє з яких – неповнолітні.

Внаслідок конфлікту співробітників поліції побили, від чого один помер на місці події, а інший – потрапив в лікарню. На місце події виїжджали патрульні поліцейські, однак Артур Єрохін кричав на них і вимагав, щоб вони не втручалися і поїхали. В результаті, поліція не втрутилася у конфлікт.

Кого підозрюють у вбивстві

Минулого тижня прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох підлітків та вісімнадцятирічного юнака. Їх підрзрюють у вбивстві та незакінченому замаху на вбивство за попередньою змовою групою осіб, а також відкритого заволодіння чужим майном (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 ст.115, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 186 КК України).

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За умисне вбивство, згідно українського законодавства, можна отримати від 10 до 15 років тюрьми або ж довічне позбавлення волі.

Хто ще понесе відповідальність

Прокуратура також завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно патрульних поліцейських, які не виконали свої службові обов’язки, і залишили у небезпеці двох людей, після чого одного чоловіка було вбито, а іншого – жорстоко травмовано.

Обвинувальний акт направлено до суду із правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки). За цією статтею можна отримати до п'яти років тюрми.

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Вирішуватиме суд

Всі матеріали передані до суду, де і буде прийняте остаточне рішення щодо усіх підозрюваних.

"Жорстоке зафільмоване вбивство людини, яке сталося у Чернігові на початку жовтня, вразило всю країну. Тепер суд має дати правову оцінку діям обвинувачених у вбивстві молодиків та поліцейських, які не запобігли цьому злочину", – написав у Facebook Сергій Василина.

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