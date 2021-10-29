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СЬОГОДНІ Новини України

Ось це поворот: у справі про вбивство поліцейського у Чернігові знайшли нових підозрюваних

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 жовтня, 16:29
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Суд у Чернігові обрав запобіжний захід для двох патрульних поліцейських
У Чернігові продовжують розслідувати вбивство поліцейського Артура Єрохіна.
У Чернігові продовжують розслідувати вбивство поліцейського Артура Єрохіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігові обрали запобіжний захід для патрульних, які залишили місце бійки 2 жовтня. Того вечора натовп підлітків до смерті забив поліцейського Артура Єрохіна, а ще один поліцейський опинився в лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

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Двох співробітників управління патрульної поліції у Чернігівській області підозрюють у явному залишенні без допомоги Артура Єрохіна, внаслідок чого він помер (ч. 3 ст. 135 КК України). Для них обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт на 60 діб.

Також їх усунули від виконання службових обов'язків.

Що сталося у Чернігові

За даними слідства, у ніч на 2 жовтня виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, та групою молодих людей, троє з яких – неповнолітні.

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Внаслідок конфлікту співробітників поліції побили, від чого один помер на місці події, а інший – потрапив в лікарню.

Відомо, що того вечора друзі-поліцейські відпочивали у розважальному закладі поряд із супермаркетом – боулінг-клубі. Далі спалахнув конфлікт із підлітками.

На місце виїжджала поліція

У Мережі опублікували відео, де видно, як на місце бійки прибули поліцейські. Вони намагалися припинити бійку.

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Проте людина у світло-сірому спортивному костюмі (очевидно, що це вбитий Артур Єрохін) почав кричати, що він "співробітник поліції" і нецензурно висловлювався. Після цього патрульні поїхали.

Тричі, за інформацією джерел "Сьогодні", патрульна поліція виїжджала на місце конфлікту та тричі залишала його.

Усунення керівництва

У Чернігові усунули з посад начальника патрульної поліції області Андрія Думича та двох його заступників. Це пов'язано з розслідуванням вбивства Артура Єрохіна.

Обов'язки начальника патрульної поліції та його двох заступників тимчасово виконуватимуть інші правоохоронці. Їхні імена обіцяють назвати пізніше. Рішення про подальшу кар'єру Андрія Думича ухвалять за результатами розслідування та перевірок.

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